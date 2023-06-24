Губернатор Моор поддержал позицию президента Путина

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Полностью поддерживаю позицию верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства понесут неминуемое наказание», — сообщил Александр Моор.
Губернатор сообщил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области. В настоящее время ситуация стабильная, попыток противоправных действий не зафиксировано.
«Сегодня, когда Россия ведет борьбу за свой суверенитет, мы должны сплотиться и действовать сообща», — отметил Александр Моор.
Губернатор привал жителей Тюменской области сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации.
Ранее «Наш Город» писал, 23 июня бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». После этого в Ростове-на-Дону появилась бронетехника и вооруженные патрули. Сегодня утром Пригожин объявил, что его компания взяла под контроль военные объекты в Ростове и аэродром.