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Губернатор Моор поддержал позицию президента Путина

24 июня 2023, 09:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменский губернатор Моор поддержал позицию президента Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался по поводу экстренного обращения президента России Владимира Путина к жителям страны.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Полностью поддерживаю позицию верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину. Все, кто осознанно встал на путь предательства понесут неминуемое наказание», — сообщил Александр Моор.

Губернатор сообщил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области. В настоящее время ситуация стабильная, попыток противоправных действий не зафиксировано.

«Сегодня, когда Россия ведет борьбу за свой суверенитет, мы должны сплотиться и действовать сообща», — отметил Александр Моор.

Губернатор привал жителей Тюменской области сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации.

Ранее «Наш Город» писал, 23 июня бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». После этого в Ростове-на-Дону появилась бронетехника и вооруженные патрули. Сегодня утром Пригожин объявил, что его компания взяла под контроль военные объекты в Ростове и аэродром.

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