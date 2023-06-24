Губернатор Моор поддержал позицию президента Путина

Ранее «Наш Город» писал, 23 июня бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обвинением Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК «Вагнер». После этого в Ростове-на-Дону появилась бронетехника и вооруженные патрули. Сегодня утром Пригожин объявил, что его компания взяла под контроль военные объекты в Ростове и аэродром.