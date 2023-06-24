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Евгений Заболотный: гордимся победами тюменцев в науке, учебе, творчестве и спорте

24 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
Депутаты городской Думы поздравили юношей и девушек Тюмени с Днем молодежи.
Юность — время для выбора жизненного пути, самореализации и покорения вершин. В эти годы к молодым людям приходит осознание ответственности перед собой, своей семьей, Родиной, — отметил в поздравлении председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Он отмечает, что Россия — сильная страна с богатой историей, великими традициями и уникальным культурным кодом. Молодежь — будущее государства, именно от нее зависит дальнейшее развитие родной Тюмени, говорит он.

Задача властей — создать условия для раскрытия потенциала молодежи, а педагогов и родителей — помочь найти каждому юноше и девушке призвание и реализоваться в выбранной профессии. Все успехи молодого поколения войдут в копилку общих достижений. Мы гордимся победами тюменских ребят в науке, учебе, предпринимательстве, творчестве, волонтерской деятельности и спорте. Убеждены, что вам по плечу самые смелые начинания, — выразил уверенность спикер Думы.

От имени депутатов Евгений Заболотный пожелал молодежи веры в собственные силы, надежных друзей, дерзать, творить и побеждать.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Молодежь#День молодежи#Поздравление#Евгений Заболотный
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