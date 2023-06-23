Жители Тюмени требуют вернуть левый поворот с Теплотехников на объездную дорогу

13 июня «Наш город» сообщал, что Власти запретят левые повороты на объездной дороге у улицы Авторемонтной. Со 2 июля с улицы Троицкой и Авторемонтной будут разрешены только повороты направо. По данным ГУС по Тюменской области встречные потоки транспорта будут разделены барьерным ограждением. В ближайшее время чиновники Тюмени разработают новые схемы маршрутов для автобусов. Эксперты предлагают водителям разворачиваться на развязке на пересечении объездной дороги и Ямской.