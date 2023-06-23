Жители Тюмени требуют вернуть левый поворот с Теплотехников на объездную дорогу

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
С 4 июня на объездной дороге Тюмени сменилась схема движения. Автобусы № 119, 134, 158 перестали заезжать в микрорайон. Пенсионерам приходится отказываться от долгих поездок на дачи в летнее время.
«Мы просим не исключать промежуточные остановочные пункты „Улица Моторостроителей“, „Сквер Десантников“, „Восточный, 3“, „ТЭЦ № 2“ в прямом и обратном направлениях, „Поликлиника“ и „Улица Теплотехников“ в обратном направлении. А также организовать схему движения в прямом направлении по улицам Широтной и Теплотехников с выездом на Федюнинского. Либо добавить новые, аналогичные прямые маршруты для жителей восточных округов», — сообщает издание 72.ру.
Недавно их пригласили на встречу представителем департамента транспорта мэрии, но в последний момент ее отменили. Горожане были возмущены.
«Я не пенсионер, но тоже требую вернуть старый маршрут, такой крюк теперь приходится делать теперь около ТЭЦ-2», — заметил подписчик тюменского паблика в ВК.
Теперь местным водителям приходится преодолевать почти 5 км по прямой для поворота. Многим жалко потраченного времени. Власти же предлагают сделать движение на ТКАД непрерывным.
13 июня «Наш город» сообщал, что Власти запретят левые повороты на объездной дороге у улицы Авторемонтной. Со 2 июля с улицы Троицкой и Авторемонтной будут разрешены только повороты направо. По данным ГУС по Тюменской области встречные потоки транспорта будут разделены барьерным ограждением. В ближайшее время чиновники Тюмени разработают новые схемы маршрутов для автобусов. Эксперты предлагают водителям разворачиваться на развязке на пересечении объездной дороги и Ямской.