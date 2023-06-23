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Жители Тюмени требуют вернуть левый поворот с Теплотехников на объездную дорогу

23 июня 2023, 12:54
Фото: 1MI

Тюменцы хотят вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на объездную дорогу

Тюменские пенсионеры обратились к властям с требованием вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на Федюнинского. Раньше они могли добраться до дач за 15 минут, теперь автобусы едут около часа.

С 4 июня на объездной дороге Тюмени сменилась схема движения. Автобусы № 119, 134, 158 перестали заезжать в микрорайон. Пенсионерам приходится отказываться от долгих поездок на дачи в летнее время.

«Мы просим не исключать промежуточные остановочные пункты „Улица Моторостроителей“, „Сквер Десантников“, „Восточный, 3“, „ТЭЦ № 2“ в прямом и обратном направлениях, „Поликлиника“ и „Улица Теплотехников“ в обратном направлении. А также организовать схему движения в прямом направлении по улицам Широтной и Теплотехников с выездом на Федюнинского. Либо добавить новые, аналогичные прямые маршруты для жителей восточных округов», — сообщает издание 72.ру.

Недавно их пригласили на встречу представителем департамента транспорта мэрии, но в последний момент ее отменили. Горожане были возмущены.

«Я не пенсионер, но тоже требую вернуть старый маршрут, такой крюк теперь приходится делать теперь около ТЭЦ-2», — заметил подписчик тюменского паблика в ВК.

Теперь местным водителям приходится преодолевать почти 5 км по прямой для поворота. Многим жалко потраченного времени. Власти же предлагают сделать движение на ТКАД непрерывным.

13 июня «Наш город» сообщал, что Власти запретят левые повороты на объездной дороге у улицы Авторемонтной. Со 2 июля с улицы Троицкой и Авторемонтной будут разрешены только повороты направо. По данным ГУС по Тюменской области встречные потоки транспорта будут разделены барьерным ограждением. В ближайшее время чиновники Тюмени разработают новые схемы маршрутов для автобусов. Эксперты предлагают водителям разворачиваться на развязке на пересечении объездной дороги и Ямской.

В Тюмени запретят левые повороты на объездной у улицы Авторемонтной
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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