Закроют улицу 50 лет Октября, в Тюмени экоактивисты борются за лес, ремонт в Рощино

В Тюмени началось расширение тюменского аэропорта. Через 4 года его площадь увеличится вдвое. Однако далеко не все тюменцы поддерживают очередную реконструкцию аэропорта «Рощино». В Telegram-каналах горожане отмечают, что миллиарды рублей можно было потратить на инфраструктуру Тюмени.