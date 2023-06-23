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Закроют улицу 50 лет Октября, в Тюмени экоактивисты борются за лес, ремонт в Рощино

23 июня 2023, 18:52
Фото: 1MI

В Тюмени экоактивисты борются за лес, ремонт в Рощино, закроют улицу 50 лет Октября

В областной столице с 23 по 26 июня закроют проезд на улице 50 лет Октября в центре города. Здесь сейчас идут ремонтные работы.

В центре Тюмени закроют оживлённую полосу для движения.

Пробок не ожидается.

«С 19.00 час. 23.06.2023 года с до 06.00 час. 26.06.2023 года будет ограничено движение по ул. 50 лет Октября на участке от ул. Профсоюзной до ул. Холодильной в г. Тюмени. Будет закрыто движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В Тюмени экоактивисты борются за лес. На его месте намерены построить дома.

Жители тюменского микрорайона Труфаново готовятся направить обращение властям с просьбой остановить вырубку леса.

«Мы, жители микрорайона Труфаново города Тюмени и садового товарищества „Сигнал“, просим спасти от исчезновения наш лес! Лес площадью 27 гектаров под кадастровыми номерами 72:23:0214001:1597, 72:23:0214001:1598 выставлен на продажу под ИЖС», — указано в письме.

Они предлагают создать здесь парк и оставить зелёные насаждения. Отмечено, что обращение собрало уже порядка 240 подписей.

Известно, что земельный участок в районе Труфаново площадью 29 гектаров планируют выставить на аукцион в 4 квартале этого года. Информация о планируемых торгах опубликована на портале ДОМ.РФ.

Реконструкция аэропорта Рощино.

В Тюмени началось расширение тюменского аэропорта. Через 4 года его площадь увеличится вдвое. Однако далеко не все тюменцы поддерживают очередную реконструкцию аэропорта «Рощино». В Telegram-каналах горожане отмечают, что миллиарды рублей можно было потратить на инфраструктуру Тюмени.

Сейчас в аэропорту не отмечается повышенная загруженность, а после окончания работ цены на билеты могут увеличиться, чтобы окупить затраты. Горожане полагают, что миллиарды рублей следует направить на строительство школ и больниц.

«Куда летать-то будем? На что? Эта реконструкция — деньги на ветер», — отмечает подписчик одного из Telegram-каналов.
Цены на билеты вырастут? Тюменцы выступили против реконструкции «Рощино» за 14 млрд
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Дороги
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