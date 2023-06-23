Закроют улицу 50 лет Октября, в Тюмени экоактивисты борются за лес, ремонт в Рощино

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
В центре Тюмени закроют оживлённую полосу для движения.
Пробок не ожидается.
«С 19.00 час. 23.06.2023 года с до 06.00 час. 26.06.2023 года будет ограничено движение по ул. 50 лет Октября на участке от ул. Профсоюзной до ул. Холодильной в г. Тюмени. Будет закрыто движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В Тюмени экоактивисты борются за лес. На его месте намерены построить дома.
Жители тюменского микрорайона Труфаново готовятся направить обращение властям с просьбой остановить вырубку леса.
«Мы, жители микрорайона Труфаново города Тюмени и садового товарищества „Сигнал“, просим спасти от исчезновения наш лес! Лес площадью 27 гектаров под кадастровыми номерами 72:23:0214001:1597, 72:23:0214001:1598 выставлен на продажу под ИЖС», — указано в письме.
Они предлагают создать здесь парк и оставить зелёные насаждения. Отмечено, что обращение собрало уже порядка 240 подписей.
Известно, что земельный участок в районе Труфаново площадью 29 гектаров планируют выставить на аукцион в 4 квартале этого года. Информация о планируемых торгах опубликована на портале ДОМ.РФ.
Реконструкция аэропорта Рощино.
В Тюмени началось расширение тюменского аэропорта. Через 4 года его площадь увеличится вдвое. Однако далеко не все тюменцы поддерживают очередную реконструкцию аэропорта «Рощино». В Telegram-каналах горожане отмечают, что миллиарды рублей можно было потратить на инфраструктуру Тюмени.
Сейчас в аэропорту не отмечается повышенная загруженность, а после окончания работ цены на билеты могут увеличиться, чтобы окупить затраты. Горожане полагают, что миллиарды рублей следует направить на строительство школ и больниц.
«Куда летать-то будем? На что? Эта реконструкция — деньги на ветер», — отмечает подписчик одного из Telegram-каналов.