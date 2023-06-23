«Ваш внук попал в ДТП»: реакция бабушки на звонок обескуражила тюменца

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Подписчик в паблике «ЧС Тюмень» сообщил, что вчера его бабушке позвонил очередной аферист. Она поверила ему, но, к счастью, не успела перевести деньги. Сначала женщина набрала номер внука и стала со слезами упрекать его за то, что он в нетрезвом виде без прав разъезжал по городу и сбил человека. При этом тюменец добавил, что прав его никогда не лишали и пьяным он тоже автоинспекторам не попадался. К тому же, по словам внука, бабушке известно, что у него в настоящее время нет дажн автомобиля: он продал машину, чтобы приобрести новое жилье.
«Но когда ей звонит какой-то незнакомец и сообщает, что её внук, будучи пьяным, сбил человека и надо срочно полтора ляма на взятку гаишнику, чтобы его не посадили, она верит этому бреду и мне звонит, рыдает. У коллеги моей бабуська по такой схеме сотку каким-то уродам подарила», — рассказал местный житель.
Мужчина добавил, что недоумеват, почему бабушки такие глупые.
В комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» подписчики поделились, что их пожилые родственники тоже попадалась на подобные уловки мошенников.
«Моей бабуле 93 года, и тут звонит родственник, мол, под Тюменью сломалась машина, надо 60 тысяч рублей. Хорошо, что она додумалась позвонить его жене и спросить, как так получилось, что он сейчас сидит в Барнауле и пьёт чай. А все потому что мы её научили не верить и не открывать дверь кому попало», — рассказала тюменка.
Ранее «Наш город» писал, что мошенники развели тюменскую пенсионерку на 200 тысяч рублей после разговора с подставной дочерью, которая якобы спровоцировала ДТП, переходя дорогу, и при этом сама получила серьёзные травмы.