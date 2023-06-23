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«Ваш внук попал в ДТП»: реакция бабушки на звонок обескуражила тюменца

23 июня 2023, 15:29
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что пенсионеры продолжают вестись на развод телефонных мошенников

Пенсионерки продолжают вестись на уловки телефонных мошенников, которые требуют деньги за родственников, якобы попавших в ДТП.
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ДТП

Подписчик в паблике «ЧС Тюмень» сообщил, что вчера его бабушке позвонил очередной аферист. Она поверила ему, но, к счастью, не успела перевести деньги. Сначала женщина набрала номер внука и стала со слезами упрекать его за то, что он в нетрезвом виде без прав разъезжал по городу и сбил человека. При этом тюменец добавил, что прав его никогда не лишали и пьяным он тоже автоинспекторам не попадался. К тому же, по словам внука, бабушке известно, что у него в настоящее время нет дажн автомобиля: он продал машину, чтобы приобрести новое жилье.

«Но когда ей звонит какой-то незнакомец и сообщает, что её внук, будучи пьяным, сбил человека и надо срочно полтора ляма на взятку гаишнику, чтобы его не посадили, она верит этому бреду и мне звонит, рыдает. У коллеги моей бабуська по такой схеме сотку каким-то уродам подарила», — рассказал местный житель.

Мужчина добавил, что недоумеват, почему бабушки такие глупые.

В комментариях под постом в паблике «ЧС Тюмень» подписчики поделились, что их пожилые родственники тоже попадалась на подобные уловки мошенников.

«Моей бабуле 93 года, и тут звонит родственник, мол, под Тюменью сломалась машина, надо 60 тысяч рублей. Хорошо, что она додумалась позвонить его жене и спросить, как так получилось, что он сейчас сидит в Барнауле и пьёт чай. А все потому что мы её научили не верить и не открывать дверь кому попало», — рассказала тюменка.

Ранее «Наш город» писал, что мошенники развели тюменскую пенсионерку на 200 тысяч рублей после разговора с подставной дочерью, которая якобы спровоцировала ДТП, переходя дорогу, и при этом сама получила серьёзные травмы.

Телефонные мошенники развели ещё одну тюменскую пенсионерку на крупную сумму
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#Елена Чебоксарова#Мошенники#Общество#ДТП#Пенсионеры#Тюменцы
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