«Ваш внук попал в ДТП»: реакция бабушки на звонок обескуражила тюменца

Подписчик в паблике «ЧС Тюмень» сообщил, что вчера его бабушке позвонил очередной аферист. Она поверила ему, но, к счастью, не успела перевести деньги. Сначала женщина набрала номер внука и стала со слезами упрекать его за то, что он в нетрезвом виде без прав разъезжал по городу и сбил человека. При этом тюменец добавил, что прав его никогда не лишали и пьяным он тоже автоинспекторам не попадался. К тому же, по словам внука, бабушке известно, что у него в настоящее время нет дажн автомобиля: он продал машину, чтобы приобрести новое жилье.