В Ялуторовске на новом электромагнитном стимуляторе обследовали уже 900 пациентов

Дмитрий Николаевич также отметил, что оборудование очень просто в использовании: медицинской сестре по физиотерапии необходимо только выбрать заболевание из предложенного аппаратом списка, определить зону воздействия, установить режим и включить. Всё управление — через сенсорную панель. По завершении времени процедуры аппарат даст сигнал.