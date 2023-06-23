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Posted 23 июня 13:08

Published 23 июня 13:08

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

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В Ялуторовске на новом электромагнитном стимуляторе обследовали уже 900 пациентов

23 июня 2023, 13:08
Фото: 1MI
В марте этого года в Ялуторовской областной больнице был установлен новый электромагнитный стимулятор. Всего за три месяца обследование на нем прошли уже 900 человек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Современное оборудование в больницу Ялуторовска закуплено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System. Оборудование получено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Этот электромагнитный стимулятор глубоких тканей применяется как при острых процессах, так и при хронических болевых синдромах — для их купирования. Под воздействием высокоинтенсивного магнитного поля улучшается трофика питания тканей мышечной и костной структур, что способствует лучшему восстановлению пациентов», — говорит врач-невролог, заведующий неврологическим отделением первичного сосудистого отделения Дмитрий Плотников.

Дмитрий Николаевич также отметил, что оборудование очень просто в использовании: медицинской сестре по физиотерапии необходимо только выбрать заболевание из предложенного аппаратом списка, определить зону воздействия, установить режим и включить. Всё управление — через сенсорную панель. По завершении времени процедуры аппарат даст сигнал.

Высокотехнологичное оборудование, которое используется в неврологическом отделении ПСО с середины марта, зарекомендовало себя с наилучшей стороны и используется ежедневно. За три месяца система высокоинтенсивной магнитотерапии принесла облегчение от боли порядка 900 раз.

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