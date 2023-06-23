В Ялуторовске на новом электромагнитном стимуляторе обследовали уже 900 пациентов

Posted 23 июня 13:08
Published 23 июня 13:08
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Современное оборудование в больницу Ялуторовска закуплено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Система высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System. Оборудование получено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
«Этот электромагнитный стимулятор глубоких тканей применяется как при острых процессах, так и при хронических болевых синдромах — для их купирования. Под воздействием высокоинтенсивного магнитного поля улучшается трофика питания тканей мышечной и костной структур, что способствует лучшему восстановлению пациентов», — говорит врач-невролог, заведующий неврологическим отделением первичного сосудистого отделения Дмитрий Плотников.
Дмитрий Николаевич также отметил, что оборудование очень просто в использовании: медицинской сестре по физиотерапии необходимо только выбрать заболевание из предложенного аппаратом списка, определить зону воздействия, установить режим и включить. Всё управление — через сенсорную панель. По завершении времени процедуры аппарат даст сигнал.
Высокотехнологичное оборудование, которое используется в неврологическом отделении ПСО с середины марта, зарекомендовало себя с наилучшей стороны и используется ежедневно. За три месяца система высокоинтенсивной магнитотерапии принесла облегчение от боли порядка 900 раз.