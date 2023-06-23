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Posted 23 июня 11:45

Published 23 июня 11:45

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

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В Тюменской области широкополосный интернет появится во всех небольших поселениях

23 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI
К 2030 году в Тюменской области все малые населенные пункты численностью более 100 человек обеспечат широкополосным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

По поручению президента Правительство РФ разработало проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи, одна из целей которой — обеспечить к 2030 году качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая труднодоступные районы, территорию трасс и железнодорожных путей. Об этом рассказал Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 года.

Так, в течение семи лет необходимо до 97 процентов увеличить долю домохозяйств, где есть широкополосный доступ к сети Интернет. Сейчас в Тюменской области доля таких домохозяйств составляет 80 процентов.

«Задача по обеспечению качественной связью и интернетом — ключевой показатель национальной цели развития страны. Так мы обеспечим свой технологический суверенитет и равные возможности в использовании цифровых сервисов и услуг. С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем 1000 социально значимых объектах. Это ФАПы, школы, сельские администрации. Жители получили возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде. Теперь им не нужно без необходимости добираться до города, чтобы получить справку, а результаты медицинских исследований, которые сделаны в ФАПе, в режиме онлайн видит врач областной больницы», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Принимаемые меры по подключению СЗО и улучшению инфраструктуры связи повлияли и на рост количества пользователей госуслуг: с 600 тысяч в 2019 году до 1,5 миллиона человек на июнь этого года.

Сейчас в Тюменской области продолжается обеспечение малых населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек связью и доступом к сети Интернет: строятся базовые станции для сети 4G, которая обеспечивает быстрый интернет в стандарте LTE.

За 2021 и 2022 годы связь 4G и высокоскоростной мобильный интернет появились в 19 селах и деревнях. В 2023 году 7 станций уже подключили, еще 30 появится до конца года. Всего до конца 2030 года проект охватит 498 населенных пунктов региона с численностью от 100 до 500 жителей.

За три года, начиная с 2019-го, установлено 688 узлов связи в рамках подключенных социально значимых объектов. Благодаря им на сегодняшний день более 1300 домохозяйств уже заключили договоры с операторами связи.

Также в Тюменской области полностью завершился процесс по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона. Всего за период 2021–2022 гг. работы завершены в 100 процентах образовательных организаций и школ региона (183 образовательных организации — 501 здание школ, в том числе за 2022 год 95 образовательных организаций — 365 зданий школ).

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