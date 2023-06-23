В Тюменской области широкополосный интернет появится во всех небольших поселениях

«Задача по обеспечению качественной связью и интернетом — ключевой показатель национальной цели развития страны. Так мы обеспечим свой технологический суверенитет и равные возможности в использовании цифровых сервисов и услуг. С 2019 года в регионе активно трансформируется телекоммуникационная инфраструктура в малых населенных пунктах. Обеспечен доступ к сети Интернет в более чем 1000 социально значимых объектах. Это ФАПы, школы, сельские администрации. Жители получили возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде. Теперь им не нужно без необходимости добираться до города, чтобы получить справку, а результаты медицинских исследований, которые сделаны в ФАПе, в режиме онлайн видит врач областной больницы», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.