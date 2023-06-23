В Тюменской области пропал 15-летний подросток. Он сбежал из больницы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Как сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, в настоящее время ведутся поисковые мероприятия.
«Пока ребенка не нашли», — отметили в ведомстве.
Когда Сергея видели в последний, он был одет в спортивную куртку черного цвета с белыми полосками, джинсы синего цвета, черно-красные кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 02, 102 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершили поиски пропавшей 18 июня 83-летней пенсионерки. Пожилую женщину нашли мертвой. О причинах смерти не сообщается.