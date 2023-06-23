В Тюменской области пропал 15-летний подросток. Он сбежал из больницы

Когда Сергея видели в последний, он был одет в спортивную куртку черного цвета с белыми полосками, джинсы синего цвета, черно-красные кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 02, 102 или 112.