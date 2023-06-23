В Тюмени построят два новых экоотеля с термальными источниками

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Об этом сообщил руководитель проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадим Палий. По его словам один из экоотелей начнет работать в 2024 году втором — в 2025 году.
«В России есть куда поехать, и сейчас туристы открывают невероятное количество мест и в домашних регионах, и в тех, где никогда не были — Камчатка. Дагестан, Осетия, Калмыкия, Бурятия и, конечно же, Тюмень. Это прекрасный регион со своей сильнейшей рекреационной составляющей, и несколько наших партнеров уже проектируют там эко-отели. В Тюменской области очень хороший потенциал для развития туризма в целом и экотуризма в частности. Это очевидно долгосрочный тренд, и именно это делает его интересным для инвесторов», — подчеркнул Вадим Палий.
И добавил, что в России активно развивается сеть экоотелей. Тюменская область входит в число приоритетных регионов для их открытия, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу выставили базу отдыха в формате глэмпинга. Ее стоимость составляет 31 миллион рублей.