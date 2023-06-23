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В Тюмени построят два новых экоотеля с термальными источниками

23 июня 2023, 03:47
Фото: Википедия

В Тюмени к 2025 году появятся два новых экоотеля с термальными источниками

Два новых экоотеля с термальными источниками и SPA планируют открыть на территории Тюменской области в ближайшие два года.

Об этом сообщил руководитель проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадим Палий. По его словам один из экоотелей начнет работать в 2024 году втором — в 2025 году.

«В России есть куда поехать, и сейчас туристы открывают невероятное количество мест и в домашних регионах, и в тех, где никогда не были — Камчатка. Дагестан, Осетия, Калмыкия, Бурятия и, конечно же, Тюмень. Это прекрасный регион со своей сильнейшей рекреационной составляющей, и несколько наших партнеров уже проектируют там эко-отели. В Тюменской области очень хороший потенциал для развития туризма в целом и экотуризма в частности. Это очевидно долгосрочный тренд, и именно это делает его интересным для инвесторов», — подчеркнул Вадим Палий.

И добавил, что в России активно развивается сеть экоотелей. Тюменская область входит в число приоритетных регионов для их открытия, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу выставили базу отдыха в формате глэмпинга. Ее стоимость составляет 31 миллион рублей.

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