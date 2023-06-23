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В Тюмени экоактивисты борются за лес. На его месте намерены построить дома

23 июня 2023, 04:42
Фото: ДОМ. РФ

В Тюмени экоактивисты борются за лес, на месте которого планируют построить дома

Жители тюменского микрорайона Труфаново готовятся направить губернатору Тюменской области открытое обращение с просьбой остановить вырубку леса.
Сюжет
Тюмень
«Мы, жители микрорайона Труфаново города Тюмени и садового товарищества „Сигнал“, просим спасти от исчезновения наш лес! Лес площадью 27 гектаров под кадастровыми номерами 72:23:0214001:1597, 72:23:0214001:1598 выставлен на продажу под ИЖС. Уважаемый губернатор, правительство и департамент недропользования и экологии Тюменской области остановите вырубку леса. Создайте на его территории благоустроенный городской парк по примеру „Лесопарка Затюменский“. Со своей стороны готовы оказать посильную помощь в уборке леса, организовать регулярные субботники», — указано в письме.

Отмечено, что обращение собрало уже порядка 240 подписей.

Известно, что земельный участок в районе Труфаново площадью 29 гектаров планируют выставить на аукцион в 4 квартале этого года. Информация о планируемых торгах опубликована на портале ДОМ.РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на торги объект культурного наследия в аварийном состоянии на улице Челюскинцев. Начальная цена лота составляет более 13 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Вырубка лесов#Земельные участки#КРТ#Тюменская область
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