В Тюмень приезжает известный ведущий кулинарного шоу «100 мест, где поесть» Белькович

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«И снова в тревел! Скоро новый сезон „100 мест, где поесть“. Тюмень и Новосибирск, я мчу!», — сообщил 22 июня Александр Белькович своим подписчикам в паблике ВК.
В Тюмени он будет недолго. Через 3 дня он приедет в Новосибирск.
Ранее «Наш город» сообщал, что известный блогер Макс Брандт попробовал «уху с нефтью» из тюменского ресторана. Ему понравилось, но он заметил, что нефти там нет. Суп приготовила выездная команда ресторана «Чум».