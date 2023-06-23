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В Тюмень приезжает известный ведущий кулинарного шоу «100 мест, где поесть» Белькович

23 июня 2023, 13:45
Фото: Скрин в ВК

Участник и ведущий кулинарных шоу Александр Белькович приезжает в Тюмень

В областную столицу приезжает участник и ведущий кулинарных шоу Александр Белькович. Он участвует в съёмках программы «100 мест, где поесть».
«И снова в тревел! Скоро новый сезон „100 мест, где поесть“. Тюмень и Новосибирск, я мчу!», — сообщил 22 июня Александр Белькович своим подписчикам в паблике ВК.

В Тюмени он будет недолго. Через 3 дня он приедет в Новосибирск.

Ранее «Наш город» сообщал, что известный блогер Макс Брандт попробовал «уху с нефтью» из тюменского ресторана. Ему понравилось, но он заметил, что нефти там нет. Суп приготовила выездная команда ресторана «Чум».

Понравилось: известный фуд-блогер Макс Брандт попробовал тюменскую «уху с нефтью»
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Еда#Работа#Александр Мязин
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