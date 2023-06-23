nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

В центре Тюмени ради реновации снесут несколько жилых домов

23 июня 2023, 14:03
Фото: 1MI

В историческом центре Тюмени снесут ради реновации жилые дома

Тюменские власти начали процедуру изъятия земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границе улиц Герцена — Семакова — Урицкого.
Сюжет
Тюмень
«Принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого для муниципальных нужд», — сказано в документе, опубликованном на сайте администрации города.

На земельном участке площадью 0,8 гектаров, отданным под реализацию программы комплексного развития территорий, располагаются восемь домов, два из которых признаны аварийными.

В перспективе здесь построят малоэтажные дома высотой до 4 этажей. Общий объем строительства составит 5,6 тысяч квадратных метров. Реновация земельного участка будет проведена в течение пяти лет. Застройщиком территории является СЗ «Сибмаш-Северстрой». Компания предложила на аукционе за землю 22 миллиона рублей.

Согласно данным «СПАРК», учредителем фирмы является депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти изымут 26 земельных участков для строительства транспортной развязки через железную дорогу по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной. Под снос попадут жилые дома, бани, магазины и АЗС.

Читайте также:
В Тюмени экоактивисты борются за лес. На его месте намерены построить домаТюменские власти потратят десятки миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон
#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#КРТ#Реновация#Администрация Тюмени#Тюмень
Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Вчера, 09:28
МВД объявило в розыск адвоката Бережного
Вчера, 07:27
Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда
Вчера, 08:23
«А если найду?»: собаки Тюменской таможни умеют искать деньги, сигареты и наркотики
Сегодня, 08:54
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Вчера, 08:09
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Вчера, 05:23