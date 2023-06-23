В центре Тюмени ради реновации снесут несколько жилых домов

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
«Принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства в границах территории комплексного развития жилой застройки в районе улиц Герцена — Семакова — Урицкого для муниципальных нужд», — сказано в документе, опубликованном на сайте администрации города.
На земельном участке площадью 0,8 гектаров, отданным под реализацию программы комплексного развития территорий, располагаются восемь домов, два из которых признаны аварийными.
В перспективе здесь построят малоэтажные дома высотой до 4 этажей. Общий объем строительства составит 5,6 тысяч квадратных метров. Реновация земельного участка будет проведена в течение пяти лет. Застройщиком территории является СЗ «Сибмаш-Северстрой». Компания предложила на аукционе за землю 22 миллиона рублей.
Согласно данным «СПАРК», учредителем фирмы является депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти изымут 26 земельных участков для строительства транспортной развязки через железную дорогу по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной. Под снос попадут жилые дома, бани, магазины и АЗС.