В центре Тюмени ради реновации снесут несколько жилых домов

В перспективе здесь построят малоэтажные дома высотой до 4 этажей. Общий объем строительства составит 5,6 тысяч квадратных метров. Реновация земельного участка будет проведена в течение пяти лет. Застройщиком территории является СЗ «Сибмаш-Северстрой». Компания предложила на аукционе за землю 22 миллиона рублей.