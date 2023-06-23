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В «Сириусе» с 28 по 30 ноября состоится Конгресс молодых ученых

23 июня 2023, 18:52
Фото: 1MI
В этом году с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус», в парке науки и искусства «Сириус», пройдет третий по счету Конгресс молодых ученых. Заявки на проведение мероприятий — спутников конгресса — поступили более чем от десяти российских регионов.

Сообщается, что мероприятия-спутники состоятся осенью текущего года в Астрахани, Перми и Хабаровске и будут посвящены работе над запросами от регионов.

Организаторами III Конгресса молодых ученых выступают Министерство науки и высшего образования России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также Фонд Росконгресс. Конгресс пополнит список знаковых мероприятий, проводимых в рамках тематического Десятилетия науки и технологий 2022–2031 гг., объявленного президентским указом.

Медиахолдинг 1MI — официальный партнер конгресса. Об этом сообщает gorod55.ru.

Сообщается, что участие в мероприятии намерены принять более 4 тысяч человек. Конгресс снова станет объединяющим пространством для представителей академической среды, включая молодых ученых — лауреатов конкурсов грантов, учащихся вузов и школ, а также ведущих отечественных исследователей, представителей научно-образовательных организаций, власти и предпринимателей.

Конгресс молодых ученых формирует платформу для научного сообщества России, на которой происходит взаимодействие главных участников научно-технологического и инновационного процессов на государственном и региональном уровнях.

В преддверии конгресса в субъектах Российской Федерации состоятся мероприятия-спутники, нацеленные на решение актуальных задач регионального масштаба с вовлечением отечественного научного сообщества, в частности молодых ученых.

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