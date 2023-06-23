В Иране представлен субкомпактный седан SAIPA Sahand

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Этот автомобиль является модернизированной версией седана SAIPA Saina, который был построен на лицензированной корейской платформе Kia Pride и впервые появился на мировом рынке в 1986 году, пишут Известия.
Новый седан Sahand получил обновленные фары, бамперы и радиаторную решетку, а также сенсорный дисплей мультимедийной системы. Эти изменения придают автомобилю более современный внешний вид и улучшают его функциональность.
SAIPA Sahand является представителем субкомпактного сегмента автомобильного рынка и предназначен для покупателей, ищущих экономичный и компактный автомобиль для городской езды.