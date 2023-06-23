nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Изображение материала

Тюменские власти потратят десятки миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон

23 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят 40 миллионов рублей из бюджета на авиаперевозки ВИПов

Тюменские власти ищут авикомпанию, которая займется перевозками VIP-персон. Закупка стоимостью 40 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

В документах указано, что авиакомпания должна предоставить два самолета для полетов на территории России и за ее пределами.

Авиаперевозки могут осуществляться на двух типах воздушных судов — пассажирском самолете с крейсерской скоростью не менее 780 км/час и количеством посадочных мест — от 47 до 50, а также самолете с крейсерской скоростью не менее 800 км/час и количеством посадочных мест — от 80 до 98. Дальность полета — не менее 3 тысяч километров. Стоимость одного летного часа — от 714,3 тысяч рублей до 776,4 тысяч рублей.

Срок действия контакта — до 31 декабря 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили аукцион на съемку телепередач продолжительностью около трех часов о работе депутатов. На эти цели из бюджета выделено более 700 тысяч рублей.

Utair заработает на пожарах — Тюменская область дает авиакомпании 52 миллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали 5 человек. ВидеоТрогал и фотографировал: 46-летнего тюменца обвинили в педофилииМожно жарить шашлыки? В Тюменской области отменен особый противопожарный режим
#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Закупки#Авиакомпании#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Вчера, 09:28
МВД объявило в розыск адвоката Бережного
Вчера, 07:27
Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда
Вчера, 08:23
Тюменская госкомпания купит мощный внедорожник с панорамной крышей за 5 млн рублей
Вчера, 13:51
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Вчера, 08:09
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Вчера, 05:23