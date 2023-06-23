Тюменские власти потратят десятки миллионов рублей на авиаперевозки VIP-персон

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В документах указано, что авиакомпания должна предоставить два самолета для полетов на территории России и за ее пределами.
Авиаперевозки могут осуществляться на двух типах воздушных судов — пассажирском самолете с крейсерской скоростью не менее 780 км/час и количеством посадочных мест — от 47 до 50, а также самолете с крейсерской скоростью не менее 800 км/час и количеством посадочных мест — от 80 до 98. Дальность полета — не менее 3 тысяч километров. Стоимость одного летного часа — от 714,3 тысяч рублей до 776,4 тысяч рублей.
Срок действия контакта — до 31 декабря 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили аукцион на съемку телепередач продолжительностью около трех часов о работе депутатов. На эти цели из бюджета выделено более 700 тысяч рублей.