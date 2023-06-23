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Posted 23 июня 11:53

Published 23 июня 11:53

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

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Тюменская область входит в число регионов-лидеров по жилищному строительству

23 июня 2023, 11:53
Фото: 1MI
Тюменская область — в числе лидеров жилищного строительства в России. В 2022 году регион поставил рекорд по вводу жилья — 2, 2 млн кв. м жилья. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на конференции «Развитие Урала и Сибири с использованием инструментов ДОМ.РФ».

Мероприятие прошло в Тюмени 23 июня.

Губернатор напомнил, что сейчас Тюменская область занимает первое место по вводу жилья на федеральных земельных участках. Это один из пилотных регионов, где впервые был применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. В ноябре 2022 года здесь был введен в эксплуатацию первый в России дом, инфраструктура для которого была построена за счет льготного финансирования от Института развития. Всего в Тюмени инструмент применяется для двух проектов, а в перспективе он может быть использован для строительства «Второго транспортного кольца». Появление этой дороги, как ожидается, простимулирует строительство 9,2 млн кв. м жилья.

Выступая с приветственным словом, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что перед регионом стоит амбициозная задача — построить до 2030 года почти 14 млн кв. м. По его словам, это сложная, но достижимая благодаря сотрудничеству с застройщиками и институтами развития цель.

«В этом заслуга и наших застройщиков — партнеров. Один из самых надёжных — корпорация ДОМ.РФ. Все партнёры уделяют большое внимание развитию проектов, земельным вопросам. Мы много лет сотрудничаем с ДОМ.РФ. Взаимодействие осуществляется по целому ряду направлений. Это и вовлечение в жилищное строительство федеральных земель. Без этой работы таких темпов строительства нам вряд ли удалось бы достичь. Мы активно используем все инструменты финансирования, которые сегодня существуют», — отметил Александр Моор.

В мероприятии также приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в УФО Владимир Петров, заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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