Тюменская область входит в число регионов-лидеров по жилищному строительству

Губернатор напомнил, что сейчас Тюменская область занимает первое место по вводу жилья на федеральных земельных участках. Это один из пилотных регионов, где впервые был применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. В ноябре 2022 года здесь был введен в эксплуатацию первый в России дом, инфраструктура для которого была построена за счет льготного финансирования от Института развития. Всего в Тюмени инструмент применяется для двух проектов, а в перспективе он может быть использован для строительства «Второго транспортного кольца». Появление этой дороги, как ожидается, простимулирует строительство 9,2 млн кв. м жилья.