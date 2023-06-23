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Цены на билеты вырастут? Тюменцы выступили против реконструкции «Рощино» за 14 млрд

23 июня 2023, 12:14
Фото: 1MI

Жители Тюмени не одобряют реконструкцию аэропорта «Рощино» за 14 млрд рублей

Далеко не все тюменцы поддерживают очередную реконструкцию аэропорта «Рощино». В Telegram-каналах горожане отмечают, что миллиарды рублей можно было потратить на инфраструктуру Тюмени.

Сейчас в аэропорту не отмечается повышенная загруженность, а после окончания работ цены на билеты только увеличатся. Горожане полагают, что миллиарды рублей следует направить на строительство школ и больниц.

«Куда летать-то будем? На что? Эта реконструкция — деньги на ветер», — отмечает подписчик одного из Telegram-каналов.
«За 15 лет было ли время, когда аэропорт не был бы на очередной реконструкции?», — задаётся вопросом тюменец Дмитрий Л.

Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию «Рощино» потратят 14 млрд рублей.

В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино. На работы потратят 14 млрд
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги
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