Цены на билеты вырастут? Тюменцы выступили против реконструкции «Рощино» за 14 млрд

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Сейчас в аэропорту не отмечается повышенная загруженность, а после окончания работ цены на билеты только увеличатся. Горожане полагают, что миллиарды рублей следует направить на строительство школ и больниц.
«Куда летать-то будем? На что? Эта реконструкция — деньги на ветер», — отмечает подписчик одного из Telegram-каналов.
«За 15 лет было ли время, когда аэропорт не был бы на очередной реконструкции?», — задаётся вопросом тюменец Дмитрий Л.
Ранее «Наш город» сообщал, что на реконструкцию «Рощино» потратят 14 млрд рублей.