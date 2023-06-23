Трогал и фотографировал: 46-летнего тюменца обвинили в педофилии

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Следствием установлено, что Сергей М. с 2021 по 2023 годы совершал в отношении ребенка развратные действия без применения насилия. Мужчина заставлял школьницу раздеваться, прикасался к ней и делал фотографии ее тела.
По постановлению суда, 46-летний тюменец отправлен под стражу. Там он будет находиться до 12 июля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский суд отменил приговор заслуженному учителю из Омутинки, ранее признанному виновным в домогательствах к ученикам. Дело будет рассмотрено с начала из-за подозрения в совершении преступления учителем в состоянии невменяемости.