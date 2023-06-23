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Трогал и фотографировал: 46-летнего тюменца обвинили в педофилии

23 июня 2023, 05:29
Фото: 1MI

46-летнего тюменца обвинили в педофилии

46-летнего жителя Омутинского района отправили в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что Сергей М. с 2021 по 2023 годы совершал в отношении ребенка развратные действия без применения насилия. Мужчина заставлял школьницу раздеваться, прикасался к ней и делал фотографии ее тела.

По постановлению суда, 46-летний тюменец отправлен под стражу. Там он будет находиться до 12 июля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский суд отменил приговор заслуженному учителю из Омутинки, ранее признанному виновным в домогательствах к ученикам. Дело будет рассмотрено с начала из-за подозрения в совершении преступления учителем в состоянии невменяемости.

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