СУЭНКО научит студентов ТИУ работать с цифровой моделью электросети

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:53
Учить будут самому актуальному — управлению электросетями в специальном программном комплексе и работе с современными элементами релейной защиты энергооборудования.
В рамках первой дисциплины студенты изучат в теории и на практике программный комплекс СК-11, научатся строить и эксплуатировать цифровую модель электрической сети. Ранее вся информация хранилась в бумажном виде, теперь данные оцифрованы, создано отраслевое ПО, в котором работают энергетики.
Вторая дисциплина «Автоматика энергосистем» направлена на изучение основных элементов защиты энергооборудования. Теперь вместо электромеханических реле это микропроцессорные устройства, которые при аварийных ситуациях выделяют поврежденные элементы сети и сохраняют стабильную работу всей энергосистемы.
Преподавать новые дисциплины будут сотрудники СУЭНКО с практическим опытом.
СУЭНКО — индустриальный партнер ТИУ, а с 2019 г. в университете работает базовая кафедра СУЭНКО. Ведется совместная учебно-методическая, активная профориентационная и научная работа. Подписан перспективный план развития базовой кафедры СУЭНКО до 2028 года.
«Работаем над тем, чтобы кафедра начала подготовку по самым актуальным и востребованным специализациям. Цифровые программные комплексы и микропроцессорные устройства защиты — это уже не будущее, а настоящее электросетевого комплекса. Ждем в компанию лучших выпускников на перспективные должности», — рассказывает директор СУЭНКО Данил Анучин.
Сейчас разрабатывается учебный план, рабочая программа, графики обучения и практик. У базовой кафедры появится класс «Интеллектуальная электроэнергетика». СУЭНКО предоставит 12 автоматизированных рабочих мест с необходимым программным обеспечением.
Также в Тюменской и Курганской областях сотрудники СУЭНКО участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий ссузов и вузов. Кроме ТИУ, это Курганский госуниверситет и его филиалы — Курганская сельхозакадемия и Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, Курганский госколледж. Их возглавляют 4 руководителя-энергетика.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.