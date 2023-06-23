СУЭНКО научит студентов ТИУ работать с цифровой моделью электросети

Также в Тюменской и Курганской областях сотрудники СУЭНКО участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий ссузов и вузов. Кроме ТИУ, это Курганский госуниверситет и его филиалы — Курганская сельхозакадемия и Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, Курганский госколледж. Их возглавляют 4 руководителя-энергетика.