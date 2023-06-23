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Updated Сегодня, 12:35

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Смерть в больнице: тюменка потеряла сознание и скончалась

23 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI

В Тюмени женщина потеряла сознание в больнице и скончалась

В областной столице 23 июня скончалась женщина. Она сидела в очереди в поликлинике и внезапно потеряла сознание.

Всё произошло днём, на место инцидента срочно прибыла бригада скорой помощи (согласно регламента).

«Вызов поступил 23 июня в 12:45, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:56. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось.», — отметили представители тюменского депздрава.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские врачи поставили на ноги пациента с разрушенным позвонком. Он передвигался в инвалидном кресле.

Тюменские врачи поставили на ноги пациента в инвалидном кресле
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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Смерть#Скорая помощь#Александр Мязин
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