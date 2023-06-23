Смерть в больнице: тюменка потеряла сознание и скончалась

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Всё произошло днём, на место инцидента срочно прибыла бригада скорой помощи (согласно регламента).
«Вызов поступил 23 июня в 12:45, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:56. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось.», — отметили представители тюменского депздрава.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменские врачи поставили на ноги пациента с разрушенным позвонком. Он передвигался в инвалидном кресле.