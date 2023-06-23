Семилетнего водителя электросамоката сбили вчера в ЖК «Апрель»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В ГИБДД по Тюменской области редакции «Нашего города» рассказали, что ДТП произолшо около 21.00 на улице Черившевский тракт, 47: столкнулись Hyundai Solaris и электросамокат, которым управлял семилетний мальчик. Ребенок жив, информация о его состоянии уточняется.
Ранее «Наш город» писал, что вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали четверо детей: трое подростков и один 5-летний малыш. Все были госпитализированы.