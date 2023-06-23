Семилетнего водителя электросамоката сбили вчера в ЖК «Апрель»

В ГИБДД по Тюменской области редакции «Нашего города» рассказали, что ДТП произолшо около 21.00 на улице Черившевский тракт, 47: столкнулись Hyundai Solaris и электросамокат, которым управлял семилетний мальчик. Ребенок жив, информация о его состоянии уточняется.