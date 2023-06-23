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Семилетнего водителя электросамоката сбили вчера в ЖК «Апрель»

23 июня 2023, 08:04
Фото: 1MI

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля по улице Червишевский тракт в Тюмени

Вчера, 22 июня, в социальной сети Вконтакте появилось сообщение, что в районе ЖК «Апрель» пострадал маленький элекросамокатчик.
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ДТП

В ГИБДД по Тюменской области редакции «Нашего города» рассказали, что ДТП произолшо около 21.00 на улице Черившевский тракт, 47: столкнулись Hyundai Solaris и электросамокат, которым управлял семилетний мальчик. Ребенок жив, информация о его состоянии уточняется.

Ранее «Наш город» писал, что вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали четверо детей: трое подростков и один 5-летний малыш. Все были госпитализированы.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали 5 человек. Видео
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#ДТП#Елена Чебоксарова#Дети#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы
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