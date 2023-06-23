Пьяный тюменец демонстрировал половой орган и справлял нужду на глазах у детей

Многие подписичики паблика «ЧС Тюмень» также написали под постом, что поведение мужчины недопустимо. Тюменцы высказались, что общепринятые правила поведения никто не отменял, независимо от того, сколько человеку лет. Некоторые возмутились, что жильцы дома ничего больше не предприняли и посоветовали обратиться в полицию.