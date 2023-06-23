Пьяный тюменец демонстрировал половой орган и справлял нужду на глазах у детей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Очевидцы пожаловались, что председатели дома заступились за старого тюменца, сославшись на его возраст.
«После того, как видео появилось в группе, все „правители дома“ написали в его защиту, что он старый человек и его поведение допустимо. А то, что дети увидели его сардельку и как он испражнялся сначала в мусорку, а затем открыл двери (куда из мусоропровода все собирается на 1 этаже) и доделал туда свои дела при всех — это „норм“», — возмутился тюменец.
Многие подписичики паблика «ЧС Тюмень» также написали под постом, что поведение мужчины недопустимо. Тюменцы высказались, что общепринятые правила поведения никто не отменял, независимо от того, сколько человеку лет. Некоторые возмутились, что жильцы дома ничего больше не предприняли и посоветовали обратиться в полицию.
Другие комментаторы, напротив, высказались в защиту дедушки, сославшись на то, что многие родители разрешают маленьким детям справлять нужду на улице.
«А я вчера видела, как мужик сыночка за дерево мочиться отправил, тоже нужно было снять? Это старый дедушка, ну, не добежал до дома, он не на площадке это сделал, не на детей, он отвернулся… Лучше бы в штаны или в лифте?» — ответила горожанка.
Ранее «Наш город» писал, что пьяные тюменцы справили нужду под окнами многоквартирного дома в Восточном микрорайоне, после чего хотели подраться с жильцом, который сделал им замечание.