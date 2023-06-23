Площадь приобретаемых в Тюмени квартир сократилась на 8%

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:47
Тенденция возникла из-за высокой стоимости жилья в областной столице.
«В Тюмени на 8% сократилась площадь приобретаемых квартир в ипотеку. Средний размер жилья составляет 47,2 квадратных метра», — указано в реестре ЕРЗ, сообщает URA.RU.
Ранее «Наш город» отмечал, что крупные тюменские риелторы ожидают снижения стоимости квартир, в мае они подешевели примерно на 1%. Спросом продолжают пользоваться загородные дома.