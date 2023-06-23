Офис Авторского квартала Машаров — новый уровень комфорта

А если виртуальной прогулки недостаточно и хочется познакомиться с проектом в реальности, вы можете посетить технорум и шоурум, которые располагаются в этом же здании. В техноруме можно оценить качество строительства: там представлены макеты стен, укладки пола, гидроизоляции. В шоуруме — прочувствовать пространство, представить, как бы вы обустроили интерьер в своей квартире.