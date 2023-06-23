Офис Авторского квартала Машаров — новый уровень комфорта

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Застройщик «Сибинтел Девелопмент» подарит горожанам новое место отдыха — летом на территории Авторского квартала Машаров появится доступный всем пешеходный бульвар.
Недавно застройщик открыл офис продаж на территории квартала по адресу Машарова, 2. Презентовала пространство Юлия Геннадьевна Олейник, коммерческий директор Авторского квартала. Руководитель отметила вклад всей команды и подчеркнула, что сохранение аутентичности и характера территории было общим приоритетом. А с точки зрения удобства выбора квартиры офис станет новым ориентиром клиентского сервиса.
Этот подход считывается в интерьере. Пространство с высокими потолками и дизайном в индустриальном стиле визуально продолжает идею жилого комплекса. Застройщик использовал глубокие серо-коричневые оттенки, а также декоративный кирпич и кортен-сталь — современный высокопрочный сплав благородного медного цвета.
Но главная фишка офиса заключается в его возможностях. Девелопер использует технологию виртуальной реальности: помещение оборудовано большим монитором с 3D-изображением. Этот инструмент буквально позволяет заглянуть в будущее: прогуляться по построенному кварталу, оценить благоустройство, зайти в понравившуюся квартиру и даже оценить вид из окон. Благодаря такому виртуальному туру можно почувствовать себя жителем квартала еще на стадии выбора.
А если виртуальной прогулки недостаточно и хочется познакомиться с проектом в реальности, вы можете посетить технорум и шоурум, которые располагаются в этом же здании. В техноруме можно оценить качество строительства: там представлены макеты стен, укладки пола, гидроизоляции. В шоуруме — прочувствовать пространство, представить, как бы вы обустроили интерьер в своей квартире.
Авторский квартал Машаров воплощает современные представления о высоких стандартах жизни в центре города. «Сибинтел Девелопмент» ответственно относится к преображению территории и использует технологичные решения. Посетив офис продаж, вы сможете оценить подход застройщика, ознакомиться с концепцией квартала и «примерить» на себя понравившуюся квартиру.
Контакты офиса продаж АК Машаров:
Адрес г. Тюмень, ул. Н. Машарова, д. 2,
Телефон +7 (3452) 285-408
Сайт masharov-kvartal.ru
Часы работы: Будни — с 09:00 до 19:00
Суббота — с 10:00 до 16:00
Вс — выходной.
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