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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:07

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На Базарной площади Тобольска отреставрируют большое здание магазина промтоваров

23 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI

Большое здание магазина отреставрируют на Базарной площади Тобольска

В 2024 году в Тобольске на Базарной площади отреставрируют здание магазина «Промышленные товары».

По данным паблика «Типичный Тобольск», в большом помещении будут работать ремесленники, здание повысит привлекательность города для туристов. Ожидается, что здесь разместится большой бар. Магазин расположен на улице Базарная площадь, 11.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 21 апреля открыли шикарный 4-этажный отель Mirros. Холл в новом здании украсили репродукции художников. Здание гостиницы строители возвели меньше чем за 2 года.

Новая 4-звездочная гостиница открывается в историческом центре Тобольска. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Бизнес#Работа#Реставрация#Тюменцы
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