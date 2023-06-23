На Базарной площади Тобольска отреставрируют большое здание магазина промтоваров

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По данным паблика «Типичный Тобольск», в большом помещении будут работать ремесленники, здание повысит привлекательность города для туристов. Ожидается, что здесь разместится большой бар. Магазин расположен на улице Базарная площадь, 11.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске 21 апреля открыли шикарный 4-этажный отель Mirros. Холл в новом здании украсили репродукции художников. Здание гостиницы строители возвели меньше чем за 2 года.