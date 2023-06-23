Мошенническая активность выросла в 1,6 раза

ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Недавно банк обновил сервис определителя номера, который доступен пользователям любых операционных систем. В перспективе появится сервис проверки фишинговых ссылок на всех платформах, а также дополнительные продукты для ограничения операций онлайн. В результате за пять месяцев банку удалось спасти средства на счетах 18 тысяч клиентов — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средний размер чека спасенных средств на одного клиента составил 400 тыс. рублей.