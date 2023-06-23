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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Крупная пробка в 5 километров образовалась на Московском тракте в Тюмени

23 июня 2023, 13:07
Фото: 1MI

Огромная пробка образовалась на Московском тракте в Тюмени

В областной столице 23 июня к 18:00 скопилась огромная пробка при выезде из города.

По данным онлайн-сервиса карт 2ГИС, на Московском тракте крупный затор в 5,5 километров. В Тюмени в час пик произошло сразу 8 дорожных происшествий, но о пострадавших не сообщается.

На Федюнинского к этому часу небольшая пробка в районе Мельникайте. В центре Тюмени крупных заторов не наблюдается.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы хотят вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на объездную дорогу. Теперь автомобилистам приходится делать крюк почти в 5 км.

Жители Тюмени требуют вернуть левый поворот с Теплотехников на объездную дорогу
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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