Крупная пробка в 5 километров образовалась на Московском тракте в Тюмени

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По данным онлайн-сервиса карт 2ГИС, на Московском тракте крупный затор в 5,5 километров. В Тюмени в час пик произошло сразу 8 дорожных происшествий, но о пострадавших не сообщается.
На Федюнинского к этому часу небольшая пробка в районе Мельникайте. В центре Тюмени крупных заторов не наблюдается.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы хотят вернуть левый поворот с улицы Теплотехников на объездную дорогу. Теперь автомобилистам приходится делать крюк почти в 5 км.