Комбинат «Уральская Сталь» реализует мероприятия по экологической безопасности

«Уральская Сталь» обладает собственной аккредитованной лабораторией мониторинга окружающей среды, которая регулярно контролирует выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, а также изучает качество воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. В прошлом году было проведено более 36 тысяч замеров. Экологи предприятия тщательно следят за тем, чтобы выбросы комбината оставались стабильно ниже предельно допустимых норм.