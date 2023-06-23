Комбинат «Уральская Сталь» реализует мероприятия по экологической безопасности

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
За последний год руководство предприятия выделило около 250 млн рублей на охрану атмосферы, водных объектов и обращение с отходами, пишет 56orb.ru.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул, что основная стратегия комбината заключается в модернизации оборудования и внедрении современных технологий, направленных на защиту окружающей среды. На предприятии проводятся работы по поддержанию работоспособности систем очистки атмосферного воздуха, а также производится установка новых фильтрационных систем. Благодаря инновационной аспирационной установке удалось значительно снизить выбросы пыли. За последнее десятилетие предприятие сократило техногенное воздействие на окружающую среду на треть. Также благодаря инициативам работников коксохимического производства удалось снизить выбросы от дверей коксовых камер практически наполовину.
Комбинат «Уральская Сталь» уже более 15 лет успешно применяет замкнутый бессточный цикл водоснабжения, позволяющий повторно использовать очищенную техническую воду. Ведутся работы по снижению потребления воды из реки Урал в процессах производства. Также комбинат активно выпускает мальков в Ириклинское водохранилище.
Особое внимание уделяется рациональному использованию ресурсов, эффективному управлению отходами производства и повышению экологической культуры работников. Комбинат утилизирует до 1,5 млн тонн отходов производства, причем более 46% перерабатывается на самом предприятии, около 52% передается для использования сторонним организациям и 2% размещается на собственном экобезопасном полигоне.
«Уральская Сталь» обладает собственной аккредитованной лабораторией мониторинга окружающей среды, которая регулярно контролирует выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, а также изучает качество воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. В прошлом году было проведено более 36 тысяч замеров. Экологи предприятия тщательно следят за тем, чтобы выбросы комбината оставались стабильно ниже предельно допустимых норм.
Денис Сафин подчеркнул, что минимизация воздействия на окружающую среду является важной составляющей производственной деятельности «Уральской Стали». Предприятие является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе и готово продолжать реализацию экологических мероприятий.