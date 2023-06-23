Из-за реконструкции теплосети на Пермякова в Тюмени изменят схему автодвижения

С начала лета по графику идут работы по реконструкции тепловых сетей на ул. Холодильная, ул. К. Маркса, ул. Мельникайте, ул. Котовского. Всего за время летней ремонтной кампании будут реконструированы 14 объектов общей протяженностью более 2 км.