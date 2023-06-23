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Из-за реконструкции теплосети на Пермякова в Тюмени изменят схему автодвижения

23 июня 2023, 07:32
Фото: УСТЭК

Из-за реконструкции теплосети на Пермякова в Тюмени изменят схему автодвижения

УСТЭК приступила к выполнению работ по реконструкции участка тепловой сети длиной почти 400 метров на улице Пермякова.
Сюжет
Тюмень
Фото: УСТЭК

Ремонтные работы затронут проезжую часть по улице Геологоразведчиков, поэтому движение транспортных средств с 24 июня будет организовано по временной схеме. Завершить работы на участке планируется до конца месяца.

В июне также начнется реконструкция трубопровода на ул. Пржевальского и участка тепловой сети у здания детского сада на ул. Волочаевская. В общей сложности будет заменено более 200 метров труб.

С начала лета по графику идут работы по реконструкции тепловых сетей на ул. Холодильная, ул. К. Маркса, ул. Мельникайте, ул. Котовского. Всего за время летней ремонтной кампании будут реконструированы 14 объектов общей протяженностью более 2 км.

#Общество#Новости тюмени#УСТЭК#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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