Из-за реконструкции теплосети на Пермякова в Тюмени изменят схему автодвижения

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Ремонтные работы затронут проезжую часть по улице Геологоразведчиков, поэтому движение транспортных средств с 24 июня будет организовано по временной схеме. Завершить работы на участке планируется до конца месяца.
В июне также начнется реконструкция трубопровода на ул. Пржевальского и участка тепловой сети у здания детского сада на ул. Волочаевская. В общей сложности будет заменено более 200 метров труб.
С начала лета по графику идут работы по реконструкции тепловых сетей на ул. Холодильная, ул. К. Маркса, ул. Мельникайте, ул. Котовского. Всего за время летней ремонтной кампании будут реконструированы 14 объектов общей протяженностью более 2 км.