Из тюрьмы ИК-4 в Тюмени сбежал 30-летний вор и мошенник. Фото

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
По данным Telegram-канала Shot, побег из исправительной колонии №4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев совершил ещё 20 июня. Куда именно направился уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. На данный момент беглеца разыскивают полицейские.
Вчера «Наш город» отмечал, что отмечал, что Тюменский суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом. Теперь его дело будет рассматриваться с самого начала.