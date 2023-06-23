nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Изображение материала

Из тюрьмы ИК-4 в Тюмени сбежал 30-летний вор и мошенник. Фото

23 июня 2023, 19:03
Фото: 1MI

В Тюмени 30-летний вор и мошенник сбежал из тюрьмы. Фото

В областной столице осуждённый за кражу и мошенничество мужчина сбежал из колонии-поселения на улице Авторемонтной.
Фото: Shot

По данным Telegram-канала Shot, побег из исправительной колонии №4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев совершил ещё 20 июня. Куда именно направился уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. На данный момент беглеца разыскивают полицейские.

Вчера «Наш город» отмечал, что отмечал, что Тюменский суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом. Теперь его дело будет рассматриваться с самого начала.

Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Дела судебные
Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Вчера, 09:28
МВД объявило в розыск адвоката Бережного
Вчера, 07:27
Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда
Вчера, 08:23
«А если найду?»: собаки Тюменской таможни умеют искать деньги, сигареты и наркотики
Сегодня, 08:54
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Вчера, 08:09
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Вчера, 05:23