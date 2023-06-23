nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение материала

Ишим на сутки останется без газоснабжения из-за «Газпрома»

23 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Ишиме из-за технических работ на 24 часа в квартирах отключат газ

Город Ишим на сутки останется без газа. Отключения планируются с 11 по 12 июля.

По данным паблика «Ишим пере Подслушано», об этом горожанам сообщили в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Планируется проведение плановых ремонтных работ. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-800-100-01-04.

«Целые сутки — 24 часа не будет газа? Это ужас», — отмечает подписчица паблика Ирина Жукова.

В Ишимском районе газ отключать не будут.

17 июня «Наш город» отмечал, что В Тюмени перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама» из-за утечки газа. Там во время строительных работ повредили трубы в частном секторе.

В Тюмени из-за утечки газа перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама»
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Газ#Ремонтные работы#Погода#Работа
Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Вчера, 09:28
МВД объявило в розыск адвоката Бережного
Вчера, 07:27
Тюменская чиновница покончила с собой после приговора суда
Вчера, 08:23
«А если найду?»: собаки Тюменской таможни умеют искать деньги, сигареты и наркотики
Сегодня, 08:54
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Вчера, 08:09
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Вчера, 05:23