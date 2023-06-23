Ишим на сутки останется без газоснабжения из-за «Газпрома»

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
По данным паблика «Ишим пере Подслушано», об этом горожанам сообщили в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Планируется проведение плановых ремонтных работ. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-800-100-01-04.
«Целые сутки — 24 часа не будет газа? Это ужас», — отмечает подписчица паблика Ирина Жукова.
В Ишимском районе газ отключать не будут.
17 июня «Наш город» отмечал, что В Тюмени перекрыли дорогу к ТРЦ «Панама» из-за утечки газа. Там во время строительных работ повредили трубы в частном секторе.