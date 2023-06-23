Ипотечные предпочтения клиентов в ИЖС огласили в Банке ДОМ. РФ

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков считает ИЖС главным трендом последних лет. Он акцентировал внимание на том, что квадратный метр при постройке дома обходится дешевле «квадрата» в многоквартирном доме. При этом средняя квартира, на которую выдан кредит, имеет площадь 50 квадратных метров, а дом — 125. При этом дом даёт больше вариаций и по строительным материалам, и по локациям, в которых он будет расположен.