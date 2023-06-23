Ипотечные предпочтения клиентов в ИЖС огласили в Банке ДОМ. РФ

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Отчёт показал, что дома для индивидуального жилищного строительства чаще всего возводят из газоблоков.
47% ипотечных клиентов выбирали площадь строящегося жилья в пределах 100 — 150 квадратных метров. Чаще всего такую площадь предпочитают в Челябинской, Новосибирской, Самарской областях, в Татарстане и Краснодарском крае.
Дома до 100 «квадратов» выбрали 30% клиентов Банка ДОМ.РФ. Они наиболее популярны в Саратовской, Воронежской, Свердловской, Тюменской и Ростовской областях.
Площадь домов для ИЖС свыше 150 квадратных метров пользуется спросом в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской областях. Ипотеку на них оформили 23% клиентов банка.
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков считает ИЖС главным трендом последних лет. Он акцентировал внимание на том, что квадратный метр при постройке дома обходится дешевле «квадрата» в многоквартирном доме. При этом средняя квартира, на которую выдан кредит, имеет площадь 50 квадратных метров, а дом — 125. При этом дом даёт больше вариаций и по строительным материалам, и по локациям, в которых он будет расположен.
Согласно представленному анализу, в разрезе стройматериалов 43% клиентов Банка ДОМ.РФ, выбрали газоблоки, 25% — кирпич, еще 21% предпочли деревянные дома.