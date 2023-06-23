Дорогу на улице 50 лет Октября в центре Тюмени перекроют для ремонта

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Здесь сейчас идут ремонтные работы.
«С 19.00 час. 23.06.2023 года с до 06.00 час. 26.06.2023 года будет ограничено движение по ул. 50 лет Октября на участке от ул. Профсоюзной до ул. Холодильной в г. Тюмени. Будет закрыто движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы выступили против отмены левых поворотов с улицы Теплотехников на объездную дорогу. Автобусам и машинам теперь приходится делать большой крюк в 5 километров, это очень неудобно.