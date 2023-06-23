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Дорогу на улице 50 лет Октября в центре Тюмени перекроют для ремонта

23 июня 2023, 13:29
Фото: 1MI

Ремонтные бригады перекроют движение на улице 50 лет Октября в центре Тюмени

В областной столице с 23 по 26 июня закроют проезд на улице 50 лет Октября в центре города.

Здесь сейчас идут ремонтные работы.

«С 19.00 час. 23.06.2023 года с до 06.00 час. 26.06.2023 года будет ограничено движение по ул. 50 лет Октября на участке от ул. Профсоюзной до ул. Холодильной в г. Тюмени. Будет закрыто движение по одной полосе», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменцы выступили против отмены левых поворотов с улицы Теплотехников на объездную дорогу. Автобусам и машинам теперь приходится делать большой крюк в 5 километров, это очень неудобно.

Жители Тюмени требуют вернуть левый поворот с Теплотехников на объездную дорогу
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Ремонт
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