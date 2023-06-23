Бригады не успевают: тюменцам с детьми лучше не ждать скорую, а ехать в больницу

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В паблике «ЧС Тюмень» местные мамы жалуются, что при повышении температуры у ребёнка (или наоборот при снижении до 35 градусов) скорая помощь не приезжает. А неотложку можно ждать очень долго.
«Недавно вызывали скорую, прождали полтора часа, после чего позвонили со станции и попросили чтобы сами приехали в больницу, не успевают бригады. Зато честно», — отметил тюменец Игорь А.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики госпитализировали в больницу тюменца, который вести 300 килограммов.