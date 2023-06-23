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Бригады не успевают: тюменцам с детьми лучше не ждать скорую, а ехать в больницу

23 июня 2023, 10:33
Фото: 1MI

В Тюмени бригад скорой помощи не хватает. В больницу лучше приезжать самому

В областной столице сейчас не наблюдаются эпидемии и массовые простудные заболевания, но горожан призывают самостоятельно приезжать в больницу.

В паблике «ЧС Тюмень» местные мамы жалуются, что при повышении температуры у ребёнка (или наоборот при снижении до 35 градусов) скорая помощь не приезжает. А неотложку можно ждать очень долго.

«Недавно вызывали скорую, прождали полтора часа, после чего позвонили со станции и попросили чтобы сами приехали в больницу, не успевают бригады. Зато честно», — отметил тюменец Игорь А.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики госпитализировали в больницу тюменца, который вести 300 килограммов.

Житель Тюмени весит 300 килограмм, он не может ходить и работать
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Скорая помощь#Больницы
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