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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

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Большинство россиян доверяют своему президенту

23 июня 2023, 09:26
Фото: 1MI

Результаты опроса показали, что более 78% россиян доверяют Путину

Многие российские граждане доверяют Владимиру Путину: по результатам опроса, это 78, 9% жителей страны.

На втором месте по уровню доверия находится Геннадий Зюганов — лидер ЦК КПРФ. Его поддержали 35, 7% граждан. Третье место занимает Сергей Миронов — 32,6%. Он возглавляет партию «Справедливая Россия — За правду».

Деятельность президента одобряют 76,1% среди опрошенных россиян, а деятельность правительства — 50,7%.

За партию «Единая Россия» проголосовало 39,3% респондентов. Это подавляющее большинство. За партию КПРФ, которая находится на втором месте, отдали голос лишь 10%.

Такие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее «Наш город» писал, что Путин отметил высокий спрос на «зонтичный» механизм кредитования малого и среднего бизнеса.

Путин: «Зонтичный» механизм кредитования МСП пользуется большим спросом
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#Владимир Путин#Опрос#Единая Россия#Общественное мнение#Общество#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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