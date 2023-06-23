Большинство россиян доверяют своему президенту

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На втором месте по уровню доверия находится Геннадий Зюганов — лидер ЦК КПРФ. Его поддержали 35, 7% граждан. Третье место занимает Сергей Миронов — 32,6%. Он возглавляет партию «Справедливая Россия — За правду».
Деятельность президента одобряют 76,1% среди опрошенных россиян, а деятельность правительства — 50,7%.
За партию «Единая Россия» проголосовало 39,3% респондентов. Это подавляющее большинство. За партию КПРФ, которая находится на втором месте, отдали голос лишь 10%.
Такие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее «Наш город» писал, что Путин отметил высокий спрос на «зонтичный» механизм кредитования малого и среднего бизнеса.