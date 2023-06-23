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В Тюменской области 60 детей отравились таблетками

23 июня 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области таблетками отравились 60 детей

В Тюменской области в 2022 году 60 детей в возрасте до 6 лет отравились лекарственными препаратами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
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Тюмень

По данным специалистов, основными причинами отравлений стали неубранные родителями из доступных мест таблетки.

Среди детей школьного возраста зарегистрировано 130 случаев отравлений. Для сравнения, в 2021 году таких случаев было 79.

Всего в регионе в 2022 году от отравлений пострадали порядка 1 тысячи 174 жителей. 474 человека скончались.

В структуре острых отравлений химической этиологии ведущее место занимают отравления наркотическими веществами — 29,4% (в 2021 году — 30,8%). На втором месте — отравления разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода, другими газами и парами, не уточненными веществами, далее — отравления спиртосодержащей продукцией и лекарственными средствами — на долю которых приходится 22,2% и 22,6% от всех случаев отравлений соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году из-за употребления контрафактной водки скончались 4 человека. Все они употребляли фальсификат «Родники Сибири» и «Царская Охота».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Отравления#Роспотребнадзор#Тюмень#Дети#Тюменская область
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