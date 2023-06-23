В Тюменской области 60 детей отравились таблетками

В структуре острых отравлений химической этиологии ведущее место занимают отравления наркотическими веществами — 29,4% (в 2021 году — 30,8%). На втором месте — отравления разъедающими веществами, уксусной эссенцией, окисью углерода, другими газами и парами, не уточненными веществами, далее — отравления спиртосодержащей продукцией и лекарственными средствами — на долю которых приходится 22,2% и 22,6% от всех случаев отравлений соответственно.