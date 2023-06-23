6 РЭО решит вопрос переполненных мусорных полигонов Липецкой области

Когда экотехнопарк построят, регион сможет утилизировать не менее половины от общего объема отходов. Комплекс будет обслуживать как сам Липецк, так и три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Объект разместится в 30 км от реки Дон и в 20 км — от реки Воронеж. Уже в текущем году в эксплуатацию введут первую очередь экотехнопарка. РЭО выразил готовность направить концессионеру (инвестору) средства, вырученные от облигационного займа, в размере до 95% от объема капитальных затрат на первый и второй этапы строительства. Сумма инвестиций РЭО оценивается в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.