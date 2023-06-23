6 РЭО решит вопрос переполненных мусорных полигонов Липецкой области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
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Updated Сегодня, 16:24
Для решения проблемы в регионе построят экотехнопарк, а Российский экологический оператор (РЭО) окажет финансовую поддержку проекту.
На данный момент в Липецкой области размещено 15 мусорных полигонов. Их общая мощность составляет 340 тысяч тонн, однако все они значительно перегружены. Также в регионе действуют три объекта обработки отходов совокупной мощностью 246 тысяч тонн. Сообщается, что одна из сортировочных фабрик, рассчитанная на ежегодную обработку 80 тысяч тонн отходов, обрабатывает лишь 2,9 тысячи тонн.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, переполненность полигонов в Липецкой области грозит образованием обвалов с выходом отходов за пределы участков. Подобное ЧП уже имело место осенью на одном из полигонов Ленинградской области, хотя этого можно было избежать. Такие ЧП приводят к загрязнению атмосферы и окружающей среды в целом, к тому же большие скопления отходов издают сильный неприятный запах. Очевидно, что все мусорные полигоны необходимо рекультивировать. РЭО выразил готовность оказать финансовую поддержку в решении данной проблемы. Об этом пишет gorod55.ru.
Чтобы спасти Липецкую область от последствий переполнения мусорных полигонов, регионом было подписано концессионное соглашение, в соответствии с которым здесь вскоре начнется строительство нового экотехнопарка. Мощность комплекса достигнет 200 тысяч тонн, он будет состоять из объектов размещения и сортировки.
Когда экотехнопарк построят, регион сможет утилизировать не менее половины от общего объема отходов. Комплекс будет обслуживать как сам Липецк, так и три района области — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Объект разместится в 30 км от реки Дон и в 20 км — от реки Воронеж. Уже в текущем году в эксплуатацию введут первую очередь экотехнопарка. РЭО выразил готовность направить концессионеру (инвестору) средства, вырученные от облигационного займа, в размере до 95% от объема капитальных затрат на первый и второй этапы строительства. Сумма инвестиций РЭО оценивается в 2,6 млрд рублей с учетом НДС.
По словам Андрея Трофименкова, зампредседателя Общественной палаты Липецкой области, экологическую безопасность будущего экотехнопарка гарантирует положительное решение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Также комиссионно подтверждена допустимость строительства экотехнопарка как объекта, воздействующего на окружающую среду.