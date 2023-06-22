nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Изображение материала

Злоумышленники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми по скану паспорта

22 июня 2023, 11:10
На журналистку Properm.ru Татьяну Зырянову мошенники оформили сразу два кредита в МКК «Веритас» и «Макро». Женщина обратилась в полицию и в Центробанк с просьбой проверить деятельность этих организаций.

Зырянова рассказала, что в начале лета 2023 года ей стали звонить коллекторы из компании «Эверест». Они сообщили, что на неё оформили кредит в МКК «Макро», и уже образовалась задолженность в 26 000 рублей, пишет properm.ru.

В МКК «Макро» женщина выяснила, что кредит был оформлен в онлайн-режиме по скану паспорта. Сделку злоумышленники подтвердили при помощи СМС-сообщения. Сотрудники «Макро» заявили, что такая схема считается электронной подписью.

Журналистка акцентировала внимание на том, что микрокредитные организации не проверяют личность заемщиков. Они не требуют оригиналов документов, подписи и авторизации через «Госуслуги». При этом она отметила, что её аккаунт на «Госуслугах» не был взломан, а паспорт не пропадал, но мошенники откуда-то получили её паспортные данные.

Как выяснилось в бюро кредитных историй, на Татьяну был оформлен ещё один кредит, уже в МКК «Веритас». При этом и у «Веритас», и у «Макро» один учредитель и бенефициар — Антон Дмитриев. Обе компании зарегистрированы по одному адресу и связаны с фирмой «Финан».

Правоохранители рассказали, что подобные истории уже стали обычным явлением. Для профилактики полицейские посоветовали раз в 6 месяцев проверять кредитную историю.

В ЦБ РФ, куда Зырянова обратилась с требованием аннулировать кредиты и удалить недостоверную информацию из бюро кредитных историй, ответили, что инициируют проверку указанных микрокредитных организаций, если они сами не урегулируют возникшую проблему.

Татьяна Зырянова считает, что микрокредитные организации «Веритас» и «Макро» следует внести в черный список Банка России. Они нарушают закон, не проводя необходимую идентификацию заемщиков, чем пользуются мошенники.

Подпишитесь
«Бесплатная рабочая сила?»: есть ли польза от отработок в школе
Сегодня, 09:28
Тюменский риелтор: жилье зимой подорожает
Сегодня, 05:23
В Тюмени взлетели цены на сахар. Почему?
Сегодня, 03:51
«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
Вчера, 08:49
Суд отменил приговор, признавший учителя географии из Омутинки педофилом
Сегодня, 08:09
В Тюменской области из-за ливней затопило детский сад. Детей отправили по домам
Сегодня, 06:24