Злоумышленники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми по скану паспорта

Журналистка акцентировала внимание на том, что микрокредитные организации не проверяют личность заемщиков. Они не требуют оригиналов документов, подписи и авторизации через «Госуслуги». При этом она отметила, что её аккаунт на «Госуслугах» не был взломан, а паспорт не пропадал, но мошенники откуда-то получили её паспортные данные.