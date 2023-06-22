Злоумышленники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми по скану паспорта

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Зырянова рассказала, что в начале лета 2023 года ей стали звонить коллекторы из компании «Эверест». Они сообщили, что на неё оформили кредит в МКК «Макро», и уже образовалась задолженность в 26 000 рублей, пишет properm.ru.
В МКК «Макро» женщина выяснила, что кредит был оформлен в онлайн-режиме по скану паспорта. Сделку злоумышленники подтвердили при помощи СМС-сообщения. Сотрудники «Макро» заявили, что такая схема считается электронной подписью.
Журналистка акцентировала внимание на том, что микрокредитные организации не проверяют личность заемщиков. Они не требуют оригиналов документов, подписи и авторизации через «Госуслуги». При этом она отметила, что её аккаунт на «Госуслугах» не был взломан, а паспорт не пропадал, но мошенники откуда-то получили её паспортные данные.
Как выяснилось в бюро кредитных историй, на Татьяну был оформлен ещё один кредит, уже в МКК «Веритас». При этом и у «Веритас», и у «Макро» один учредитель и бенефициар — Антон Дмитриев. Обе компании зарегистрированы по одному адресу и связаны с фирмой «Финан».
Правоохранители рассказали, что подобные истории уже стали обычным явлением. Для профилактики полицейские посоветовали раз в 6 месяцев проверять кредитную историю.
В ЦБ РФ, куда Зырянова обратилась с требованием аннулировать кредиты и удалить недостоверную информацию из бюро кредитных историй, ответили, что инициируют проверку указанных микрокредитных организаций, если они сами не урегулируют возникшую проблему.
Татьяна Зырянова считает, что микрокредитные организации «Веритас» и «Макро» следует внести в черный список Банка России. Они нарушают закон, не проводя необходимую идентификацию заемщиков, чем пользуются мошенники.