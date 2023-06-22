Здоровому телу — здоровый стол: где в России покупают больше ЗОЖ-продуктов

Несмотря на существующие стереотипы о восточной кухне (обилие жирного, мучного и сладкого), среди нестоличных регионов по количеству заказанной продукции с солидным отрывом лидирует Татарстан — там жители купили более 140 тонн ЗОЖ-продуктов. Это примерно вдвое больше, чем в Свердловской (70 тонн) и Воронежской (65 тонн) областях, в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области (55 тонн), и в 2,7 раза больше, чем в Нижегородской области (52 тонны). Средние еженедельные расходы жителей перечисленных регионов на полезные продукты составили: в Татарстане — чуть больше 4 млн рублей, в Свердловской и Воронежской областях — 2-2,5 млн, в Ростовской и Нижегородской областях — в районе 1,6-1,7 млн.