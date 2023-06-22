Владелец сети тюменских пивных выиграл на торгах исторический памятник

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Объект площадью 582 квадратных метра он купил за 63,5 миллиона рублей, подняв начальную цену более чем на 9 миллионов рублей. Лот был выставлен на аукцион за 54,3 миллиона рублей.
Помимо Арзуманяна в аукционе участие принимал предприниматель Сергей Колесник. Торги прошли 19 июня.
Историческое здание по улице Ленина, 31, является объектом культурного наследия. Оно было построено в конце XIX века. В 1928 году использовалось под магазин со складами. Являлось составной частью усадьбы, принадлежавшей семье сибирского промышленника из ссыльных поляков А. Ф. Поклевского-Козелла, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на продажу за 1 рубль выставили исторический особняк «Конторское здание с лавкой», где в советские годы располагался магазин «Детский мир».