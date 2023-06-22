Владелец сети тюменских пивных выиграл на торгах исторический памятник

Историческое здание по улице Ленина, 31, является объектом культурного наследия. Оно было построено в конце XIX века. В 1928 году использовалось под магазин со складами. Являлось составной частью усадьбы, принадлежавшей семье сибирского промышленника из ссыльных поляков А. Ф. Поклевского-Козелла, пишет РБК Тюмень.