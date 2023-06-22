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Владелец сети тюменских пивных выиграл на торгах исторический памятник

22 июня 2023, 04:45
Фото: 1MI

Владелец сети тюменских пивных Арзуманян выиграл на торгах исторический памятник

В Тюмени владелец сети магазинов разливных напитков «Пиватерра» Сергей Арзуманян стал победителем торгов по продаже исторического здания по улице Ленина, 31.
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Тюмень

Объект площадью 582 квадратных метра он купил за 63,5 миллиона рублей, подняв начальную цену более чем на 9 миллионов рублей. Лот был выставлен на аукцион за 54,3 миллиона рублей.

Помимо Арзуманяна в аукционе участие принимал предприниматель Сергей Колесник. Торги прошли 19 июня.

Историческое здание по улице Ленина, 31, является объектом культурного наследия. Оно было построено в конце XIX века. В 1928 году использовалось под магазин со складами. Являлось составной частью усадьбы, принадлежавшей семье сибирского промышленника из ссыльных поляков А. Ф. Поклевского-Козелла, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на продажу за 1 рубль выставили исторический особняк «Конторское здание с лавкой», где в советские годы располагался магазин «Детский мир».

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