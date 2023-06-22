В тюменском аэропорту задерживаются сразу 3 рейса, один отменен

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На 40 минут опоздает самолет Embraer-170 из Новосибирска. Он должен прибыть в аэропорт в 15:44. На три часа задерживается Ан-24, он прибудет из поселка Толька в Тюмень к 20:30. Самолёт Nordwind Airlines следующий по маршруту Сочи — Тюмень, он прилетит в Рощино в 17:50.
Сегодня был отменён рейс Тюмень — Тарко Сале, ожидается, что самолёт прилетит в областную столицу завтра, 23 июня.
Ранее «Наш город» сообщал, что Самолет Utair, который летел в Тюмень 18 июня, случайно выпустил шасси.