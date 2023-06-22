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В тюменском аэропорту задерживаются сразу 3 рейса, один отменен

22 июня 2023, 10:22
Фото: 1MI

В Рощино задерживаются сразу три рейса

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино (Тюмень) на 15:00 задерживаются сразу три рейса и один отменён.

На 40 минут опоздает самолет Embraer-170 из Новосибирска. Он должен прибыть в аэропорт в 15:44. На три часа задерживается Ан-24, он прибудет из поселка Толька в Тюмень к 20:30. Самолёт Nordwind Airlines следующий по маршруту Сочи — Тюмень, он прилетит в Рощино в 17:50.

Сегодня был отменён рейс Тюмень — Тарко Сале, ожидается, что самолёт прилетит в областную столицу завтра, 23 июня.

Ранее «Наш город» сообщал, что Самолет Utair, который летел в Тюмень 18 июня, случайно выпустил шасси.

Самолет Utair, который летел в Тюмень, случайно выпустил шасси
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Аэропорт Рощино#Александр Мязин
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