В тюменском аэропорту задерживаются сразу 3 рейса, один отменен

На 40 минут опоздает самолет Embraer-170 из Новосибирска. Он должен прибыть в аэропорт в 15:44. На три часа задерживается Ан-24, он прибудет из поселка Толька в Тюмень к 20:30. Самолёт Nordwind Airlines следующий по маршруту Сочи — Тюмень, он прилетит в Рощино в 17:50.