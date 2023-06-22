В Тюмени выставлен на продажу за 1 миллиард рублей бизнес-центр

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Стоимость здания площадью 21,4 тысячи квадратных метров составляет 1 миллиард рублей. Размер задатка для участия в торгах — 10 миллионов рублей.
Бизнес-центр расположен на улице 30 лет Победы, 64. На земельном участке разрешено размещение нежилых административных зданий, указано в карточке к объекту.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 31 августа 2023 года.
Заметим, офисное здание, принадлежащие компании-банкроту «СибНАЦ», в Тюмени пытаются продать в течение трех лет. Начальная цена здания составляла 985 миллионов рублей. В июне 2021 года была снижена до 700 миллионов рублей.
«СибНАЦ» с 2019 года является банкротом, он должен кредиторам около 2,7 млрд рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продали за 63,5 миллиона рублей объект культурного наследия по улице Ленина, 31. Торги выиграл владелец сети магазинов «Пиватерра» Сергей Арзуманян.