В Тюмени у ТЦ «Лента» эвакуируют дорогие машины. Фото

В апреле «Наш город» сообщал, что некоторые брошенные в городе автомобили уже «врастают в асфальт». При этом на стоянках около многоэтажных домов места не хватает. Подобная ситуация сложилась на улицах Ставропольской и Пермякова. В феврале в Тюмени было эвакуировано больше 10 брошенных автомобилей.