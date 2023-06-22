В Тюмени у ТЦ «Лента» эвакуируют дорогие машины. Фото

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Стоит отметить, что днём здесь достаточно места для стоянки.
«ТЦ „Лента“ на Мельникайте. Эвакуатор», — отмечает подписчик паблика в ВК «Авто Тюмень. ДТП».
В апреле «Наш город» сообщал, что некоторые брошенные в городе автомобили уже «врастают в асфальт». При этом на стоянках около многоэтажных домов места не хватает. Подобная ситуация сложилась на улицах Ставропольской и Пермякова. В феврале в Тюмени было эвакуировано больше 10 брошенных автомобилей.