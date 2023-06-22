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В Тюмени у ТЦ «Лента» эвакуируют дорогие машины. Фото

22 июня 2023, 10:51
Фото: Скрин "Авто Тюмень. ДТП"

У ТЦ на Мельникайте эвакуатор увозит дорогие машины

В областной столице у ТЦ «Лента» эвакуатор увозит дорогие машины. Они стоят на парковке для инвалидов.

Стоит отметить, что днём здесь достаточно места для стоянки.

«ТЦ „Лента“ на Мельникайте. Эвакуатор», — отмечает подписчик паблика в ВК «Авто Тюмень. ДТП».

В апреле «Наш город» сообщал, что некоторые брошенные в городе автомобили уже «врастают в асфальт». При этом на стоянках около многоэтажных домов места не хватает. Подобная ситуация сложилась на улицах Ставропольской и Пермякова. В феврале в Тюмени было эвакуировано больше 10 брошенных автомобилей.

В Тюмени брошенные автомобили уже врастают в асфальт
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Бизнес
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