В Тюмени подорожал сахар, мужчина избил женщину, разыскивают экс-адвоката Бережного

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
В Тюмени выросла цена на сахар.
По данным Росстата, цены на сахар с начала года выросли на 5,45% в целом по стране. Динамика увеличилась в последнюю неделю.
Эксперты полагают, что урожай сахара в этом года в России составит более 6,3 миллионов тонн. Он поспособствует снижению цен в ближайший месяц. Сейчас на стоимость сахара оказывают влияние цены на мировом рынке. А в апреле этого года из-за возникшего дефицита они выросли более чем на 17%.
Вчера сообщалось о росте цен в ресторанах сети «Вкусно — и точка» на 5–8%. Это не затронет напитки.
В Тюмени мужчина жестоко избил женщину.
В областной столице утром 22 июня мужчина избил женщину в подъезде дома на улице Олимпийской, 16. Видео появилось в соцсетях, женщину ударили с ноги сзади, она упала и несколько минут не могла подняться.
«От подобной горячей любви и помереть недолго, парень еще и стекло в подъезде разбил, вызволяя свою избранницу», — отметил подписчик тюменского паблика.
В комментариях к записи некоторые тюменцы ничему не удивились.
«Мне кажется для Олимпийской это вполне „нормальное“ состояние и поведение», — отметила тюменка Наталья И.
МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Виталия Бережного Елену Шихову.
Информация была опубликована на официальной сайте МВД.
Елена Шихова с семьей уехала из РФ в США ещё в 2022 году. Отъезд из страны, по ее словам, стал вынужденной мерой из-за угроз, регулярно поступающих в ее адрес. Шихова тогда заявляла, что, несмотря на переезд, от защиты Бережного она не отказывается и в дальнейшем продолжит осуществлять свою профессиональную деятельность.
В месенджере Telegram тогда появился канал, где выкладывались документы и фотографии из закрытого уголовного дела Бережного. В конце ноября в тюменском СКР объявили о проверке информации, которая появилась на этом канале.