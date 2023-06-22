В Тюмени начались съемки фильма о детях, которые переезжают в регион. Фото

Тюменцы снимают фильм о детях, которые переезжают жить в наш регион. Фото

В областной столице стартовали съёмки фильма «Хорошо там, где Мы». Документальная картина расскажет о детях и подростках, перебравшихся жить в Тюменскую область.

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