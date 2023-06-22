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В Тюмени начались съемки фильма о детях, которые переезжают в регион. Фото

22 июня 2023, 14:46
Фото: Скрин паблика ВК «Хорошо там, где Мы | НКО «Мир кино».

Тюменцы снимают фильм о детях, которые переезжают жить в наш регион. Фото

В областной столице стартовали съёмки фильма «Хорошо там, где Мы». Документальная картина расскажет о детях и подростках, перебравшихся жить в Тюменскую область.
«В фильме будет показан их быт, интеграция в новую жизнь и проблемы, с которыми они сталкиваются на новом месте», — сообщается в паблике ВК «Хорошо там, где Мы | НКО „Мир кино“.

Руководит съёмками фильма тюменец Максим Габула. Реализация проекта стала осуществляется с помощью гранта фонда культурных инициатив.

В середине июня стало известно, что два тюменских фильма стали победителями Международного кинофестиваля ZILANT.

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#Касается каждого#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Фильм
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