В Тюмени начались съемки фильма о детях, которые переезжают в регион. Фото

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:57
«В фильме будет показан их быт, интеграция в новую жизнь и проблемы, с которыми они сталкиваются на новом месте», — сообщается в паблике ВК «Хорошо там, где Мы | НКО „Мир кино“.
Руководит съёмками фильма тюменец Максим Габула. Реализация проекта стала осуществляется с помощью гранта фонда культурных инициатив.
В середине июня стало известно, что два тюменских фильма стали победителями Международного кинофестиваля ZILANT.