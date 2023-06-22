В субботу на Тюмень обрушится еще один ливень

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По данным сервисов Гисметео и Яндекс.Погода, 24 июня в субботу синоптики ожидают в Тюмени ещё один ливень. Дождь ожидается ближе к 17 часам вечера. Температура воздуха в субботу днём составит + 18 градусов.
Между тем прогноз погоды для Тюмени поменялся, в другие дни на этой неделе осадков в городе не ожидается, появится солнце. В пятницу и воскресенье будет прохладно, воздух прогреется только до + 16 градусов.
Вчера «Наш город» сообщал, что синоптики обещали тюменцам дожди до конца недели.