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В субботу на Тюмень обрушится еще один ливень

22 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI

Жителей Тюмени ждет еще один ливень

До конца этой недели в Тюмени обещают ещё один ливень. В городе может выпасть 3-4 мм осадков.

По данным сервисов Гисметео и Яндекс.Погода, 24 июня в субботу синоптики ожидают в Тюмени ещё один ливень. Дождь ожидается ближе к 17 часам вечера. Температура воздуха в субботу днём составит + 18 градусов.

Между тем прогноз погоды для Тюмени поменялся, в другие дни на этой неделе осадков в городе не ожидается, появится солнце. В пятницу и воскресенье будет прохладно, воздух прогреется только до + 16 градусов.

Вчера «Наш город» сообщал, что синоптики обещали тюменцам дожди до конца недели.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Дожди
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