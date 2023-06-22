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В 2023 году на обучение в РАНХиГС подано более 90 тысяч заявок

22 июня 2023, 07:01
Фото: 1MI
РАНХиГС в соответствии с потребностями рынка труда России подготовила ряд программ по переподготовке, которые действуют в вузе в настоящее время.

Эксперты РАНХиГС отмечают, что в прошлом году в академии переподготовку прошли 66 тысяч человек, при этом более 50 тысяч из них нашли новое место работы. В нынешнем же году в РАНХиГС уже подано более 90 000 заявок на обучение, а обучение проходят 33 500 человек.

К примеру, в Нижегородской области наибольшее количество заявок поступило на переобучение по специальностям «специалист по противопожарной профилактике», «специалист по работе в 1С» и «специалист по логистике и снабжению». А в Московской, Ульяновской, Новосибирской областях, а также в Алтайском и Пермском краях, как и в Чувашии, в числе самых востребованных оказалась специальность «специалист по продвижению товаров на маркетплейсах».

Более того, получить знания в сфере государственного и муниципального управления и кадрового менеджмента и делопроизводства хотят жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии. При этом в Орловской области популярность получил курс «Мастер моделирования бровей и ресниц», а в Новосибирске многие хотят стать специалистами SEO и SMM».

Вместе с тем академия также предлагает всем желающим повысить квалификацию или обучиться новой профессии по 1000 бесплатным образовательным программам.

В вузе отмечают, что все так же популярны такие направления подготовки, как государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг и множество других. При этом для каждого субъекта РФ составлен персональный набор программ, созданный с учетом потребностей локального рынка труда. Обучение можно пройти в дистанционном формате и очно.

В настоящее время для специалистов важнейшей составляющей успеха на рынке труда является регулярная актуализация профессиональных компетенций. Таких специалистов работодатели ценят и стараются материально поддерживать их, а также оказывают различные виды иной поддержки. Об этом сказал директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

«В рамках проекта „Содействие занятости“ в Президентской академии слушатели имеют возможность освоить актуальные компетенции в выбранной области, необходимые для карьерного продвижения, профессионального развития и увеличения своего дохода», — добавил он.

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