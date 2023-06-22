В 2023 году на обучение в РАНХиГС подано более 90 тысяч заявок

К примеру, в Нижегородской области наибольшее количество заявок поступило на переобучение по специальностям «специалист по противопожарной профилактике», «специалист по работе в 1С» и «специалист по логистике и снабжению». А в Московской, Ульяновской, Новосибирской областях, а также в Алтайском и Пермском краях, как и в Чувашии, в числе самых востребованных оказалась специальность «специалист по продвижению товаров на маркетплейсах».