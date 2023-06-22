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Тюменцы зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби. Видео

22 июня 2023, 03:27
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмени «Волонтеры Победы» зажгли 1 418 памятных свечей

1418 свечей, формирующих изображение легендарного торпедного катера «Комсомолец», зажгли сегодня ночью на Исторической площади жители Тюмени.
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Тюмень
Видео: тгт-канал Руслан Кухарук

В областной столице прошло ежегодное торжественное мероприятие «Огненные картины войны», посвященное Дню памяти и скорби. Участие в нем приняли горожане, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Артюхов и другие почетные гости.

«Вместе со всей страной сегодня почтили подвиг наших героических предков. 82 года назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку. Сейчас Россия вновь борется с нацизмом. Воины-сибиряки в зоне проведения специальной военной операции отстаивают наше право на независимость. Уверен, мы справимся и сегодня. Выстоим. Победа будет за нами», — подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе, 24 июня, состоится празднование Дня молодежи. В этот же день на набережной пройдет в 11-й раз акция «Вальс выпускников».

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