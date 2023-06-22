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Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию и Египет

22 июня 2023, 14:13
Фото: 1MI

Теперь горящие туры для тюменцев стоят от 80 до 100 тысяч рублей

Этим летом тюменцам ещё доступны горящие туры. Отдохнуть по путёвкам стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей можно в Египте и Турции.

Но для этого придётся ехать в Екатеринбург, прямых вылетов из Тюмени по горящим турам нет. По данным сайта qui-quo.ru, за 87 тысяч можно отдохнуть на берегу Эгейского моря в Мармарисе (Турция). Путёвки в Аланию и Кремер будут стоит уже 103 тысячи. В Египте за 100 тысяч рублей можно отдохнуть в отелях уровня «стандарт» и «эконом» (обычно это 3 звезды).

В начале июня были доступны туры в ОАЭ за 78 тысяч рублей, но их уже раскупили.

Ранее «Наш город» сообщал, что билет на самолет в Стамбул из Тюмени стоит 22-26 тысяч рублей (в одну сторону).

Эксперты туриндустрии рассказали, как сэкономить на отдыхе в Турции
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Отпуск
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