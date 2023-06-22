Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию и Египет

Но для этого придётся ехать в Екатеринбург, прямых вылетов из Тюмени по горящим турам нет. По данным сайта qui-quo.ru, за 87 тысяч можно отдохнуть на берегу Эгейского моря в Мармарисе (Турция). Путёвки в Аланию и Кремер будут стоит уже 103 тысячи. В Египте за 100 тысяч рублей можно отдохнуть в отелях уровня «стандарт» и «эконом» (обычно это 3 звезды).