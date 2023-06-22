Тюменские власти выставили на торги участок с битыми кирпичами за 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Информация об аукционе опубликована на портале ГИС Торги. В документах указано, что площадь здания составляет более 240 квадратных метров, земельного участка более 1 тысячи «квадратов».
Памятник архитектуры регионального значения «Жилой дом» был построен в 1887 году в центральной части города Тюмени. Здание строилось, как дом причта Спасской церкви, на средства купца I гильдии, Почетного гражданина города Тюмени Г. Т. Молодых.
В 2011 году была разработана документация на первоочередные противоаварийные мероприятия, в соответствии с которой в 2011 году был произведен поэтапный демонтаж полов, оконных и дверных заполнений, перегородок, дымовых труб, крыши, перекрытий, печей, несущих стен и фундаментов.
По окончанию демонтажных работ была произведена обратная засыпка котлована, участок разровнен, установлено ограждение.
В настоящее время на участке отсутствуют какие-либо строения, малые архитектурные формы и т. д. Там находятся кирпичи (битые), использовавшиеся при кладке печей, наружные бревна сруба и отдельные бревна балок перекрытий. Состояние складированных конструкций и общее состояние объекта культурного наследия — аварийное.
Победителю аукциона предстоит провести работы по реконструкции и восстановить объект культурного наследия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на продажу за 1 миллиард рублей здание бизнес-центра, ранее принадлежавшее компании-банктроту «СибНАЦ».