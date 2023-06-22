Тюменские власти выставили на торги участок с битыми кирпичами за 13 миллионов рублей

В 2011 году была разработана документация на первоочередные противоаварийные мероприятия, в соответствии с которой в 2011 году был произведен поэтапный демонтаж полов, оконных и дверных заполнений, перегородок, дымовых труб, крыши, перекрытий, печей, несущих стен и фундаментов.