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Тюменские власти выставили на торги участок с битыми кирпичами за 13 миллионов рублей

22 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI

Тюменские власти пытаются продать участок с битыми кирпичами за 13 миллионов рублей

Тюменские власти выставили на продажу за 13 миллионов 375 тысяч рублей объект культурного наследия, расположенный в квартале улиц Челюскинцев-Ленина-Кирова.
Сюжет
Тюмень

Информация об аукционе опубликована на портале ГИС Торги. В документах указано, что площадь здания составляет более 240 квадратных метров, земельного участка более 1 тысячи «квадратов».

Памятник архитектуры регионального значения «Жилой дом» был построен в 1887 году в центральной части города Тюмени. Здание строилось, как дом причта Спасской церкви, на средства купца I гильдии, Почетного гражданина города Тюмени Г. Т. Молодых.

В 2011 году была разработана документация на первоочередные противоаварийные мероприятия, в соответствии с которой в 2011 году был произведен поэтапный демонтаж полов, оконных и дверных заполнений, перегородок, дымовых труб, крыши, перекрытий, печей, несущих стен и фундаментов.

По окончанию демонтажных работ была произведена обратная засыпка котлована, участок разровнен, установлено ограждение.

В настоящее время на участке отсутствуют какие-либо строения, малые архитектурные формы и т. д. Там находятся кирпичи (битые), использовавшиеся при кладке печей, наружные бревна сруба и отдельные бревна балок перекрытий. Состояние складированных конструкций и общее состояние объекта культурного наследия — аварийное.

Победителю аукциона предстоит провести работы по реконструкции и восстановить объект культурного наследия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выставили на продажу за 1 миллиард рублей здание бизнес-центра, ранее принадлежавшее компании-банктроту «СибНАЦ».

В Тюмени выставлен на продажу за 1 миллиард рублей бизнес-центр
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#Тюменская область#Общество#Торги#Аукцион#Объекты культурного наследия#Тюмень#Валентина Бурнашева
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